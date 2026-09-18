Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Отмечается, что подразделения «Южной» группировки российских войск освободили село Веролюбовка в ДНР. Бойцы «Центра» заняли населенный пункт Золотой Колодезь в ДНР. Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что с 12 по 18 сентября ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов.

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что подразделения «Южной» группировки российских войск освободили село Веролюбовка в ДНР. Бойцы «Центра» заняли населенный пункт Золотой Колодезь в ДНР.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что с 12 по 18 сентября ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов. В результате поражены:

предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности;

логистические и распределительные центры военных грузов;

объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;

цеха производства и места хранения БПЛА, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним;

склады боеприпасов, горючего и материальных средств;

пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов. Там хранились грузы военного назначения, а также горюче-смазочные материалы, предназначенные для ВСУ.

Помимо этого, с 12 по 18 сентября силы ПВО сбили 44 управляемые авиационные бомбы, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5706 БПЛА самолетного типа.