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Путин: российские оружейники вносят огромный вклад в обеспечении обороноспособности страны
Президент также заявил, что российские вооружения считаются одними из самых надежных и эффективных в мире. «В 22 раза увеличился выпуск средств поражения и боеприпасов. В десятки раз увеличилось производство БПЛА. Они бесперебойно поступают в войска», — отметил президент.

Путин: российские оружейники вносят огромный вклад в обеспечении обороноспособности страны. Об этом заявил Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Президент также заявил, что российские вооружения считаются одними из самых надежных и эффективных в мире.

«В 22 раза увеличился выпуск средств поражения и боеприпасов. В десятки раз увеличилось производство БПЛА. Они бесперебойно поступают в войска», — отметил президент.