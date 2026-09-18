Путин: российские оружейники вносят огромный вклад в обеспечении обороноспособности страны

Президент также заявил, что российские вооружения считаются одними из самых надежных и эффективных в мире. «В 22 раза увеличился выпуск средств поражения и боеприпасов. В десятки раз увеличилось производство БПЛА. Они бесперебойно поступают в войска», — отметил президент.