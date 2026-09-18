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Под Рязанью незаконно строили АЗС
Установлено, что индивидуальный предприниматель строил автозаправочную станцию в селе Дядьково без соответствующего разрешения. По постановлению прокурора его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство). ИП оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, в суд направили иск с требованием запретить проведение строительных работ до получения разрешения.

В селе Дядьково Рязанского района незаконно строили АЗС. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что индивидуальный предприниматель строил автозаправочную станцию в селе Дядьково без соответствующего разрешения.

По постановлению прокурора его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство). ИП оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Кроме того, в суд направили иск с требованием запретить проведение строительных работ до получения разрешения.