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От планирования до рождения по ОМС: как страховая компания помогает семье на каждом этапе
Рождение ребенка — долгий и волнительный путь. И проходить его гораздо спокойнее, когда рядом есть надежный помощник. Чтобы родители могли сосредоточиться на главном, государство предоставляет внушительный объем бесплатной медицинской помощи в рамках системы ОМС, а страховая компания «СОГАЗ-Мед» обеспечивает полноценное сопровождение семьи на каждом этапе. От планирования беременности до родов, в послеродовой период и далее, пока малыш взрослеет на радость маме и папе.

Рождение ребенка — долгий и волнительный путь. И проходить его гораздо спокойнее, когда рядом есть надежный помощник. Чтобы родители могли сосредоточиться на главном, государство предоставляет внушительный объем бесплатной медицинской помощи в рамках системы ОМС, а страховая компания «СОГАЗ-Мед» обеспечивает полноценное сопровождение семьи на каждом этапе. От планирования беременности до родов, в послеродовой период и далее, пока малыш взрослеет на радость маме и папе.

Планирование беременности

Здоровая беременность начинается задолго до двух полосок на тесте. Главное на этом этапе — профилактика. Оценить свой репродуктивный статус, найти, чтобы потом вылечить скрытые инфекции и бессимптомные заболевания помогает бесплатный репродуктивный скрининг. По полису ОМС его могут бесплатно пройти будущие мамы и папы от 18 до 49 лет.

По итогам репродуктивной диспансеризации врачи определят группу здоровья, дадут персональные рекомендации или возьмут под постоянное наблюдение, чтобы ничто не помешало пополнению в семье.

В помощь будущим родителям эксперты страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед» создали специальный информационный проект «PRO. Рождение» на сайте компании. Какие обследования входят в репродуктивную диспансеризацию? Какие лекарства и витамины положены будущим мамам бесплатно по полису ОМС? Какие анализы и обследования нужно проходить в зависимости от недели беременности? Ответы на эти и другие вопросы, важные для ответственных мужчин и женщин, изложены доступным языком.

Разумеется, все интересующие вопросы в режиме реального времени можно задать страховым представителям компании: позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-07-02, написав специалистам на официальном сайте sogaz-med.ru или заглянув в ближайший офис.

В ожидании малыша под защитой страховой

Есть расхожее мнение, что качественная медицинская помощь во время беременности доступна только тем, кто заключил контракт с частной клиникой. «СОГАЗ-Мед» развенчивает этот миф. По полису ОМС будущим мамам — и в случае ведения беременности, и при родоразрешении, и после него — доступна вся необходимая медицинская помощь, причем в том же объеме, что и на коммерческих условиях. Так стоит ли платить за то, что бесплатно положено по закону? В любом случае, если возникают вопросы или сомнения, смело обращайтесь в страховую медицинскую организацию, оформившую вам полис обязательного медицинского страхования.

Например, на 11-14 и 19-21 неделях для беременных предусмотрен пренатальный УЗИ-скрининг, анализ крови (ХГЧ и РАРР-А) и др. исследования. Что касается родов, то по ОМС женщина имеет право на индивидуальный родильный бокс. Более того, она может в нем находится с партнером — мужем или мамой, которые поддержат в ответственный момент. Все это покрывается полисом ОМС.

Послеродовый период — забота продолжается

Когда малыш уже на руках, вопросов становится не меньше, а иногда и больше. К счастью, помощь страховой компании не заканчивается в день выписки из роддома. Страховые представители помогут разобраться:

  • какие бесплатные обследования положены новорожденному;
  • как прикрепить малыша к детской поликлинике;
  • если мама столкнулась с осложнениями после родов — как быстро получить направление к профильному специалисту;
  • как оформить больничный лист по уходу за ребенком без проволочек и др.

Страховая компания — ваш личный помощник

Разобраться в тонкостях ОМС бывает непросто даже самым организованным родителям. Ничего страшного — страховая медицинская компания поможет.

Опытные квалифицированные представители «СОГАЗ-Мед» проконсультируют, помогут получить положенные обследования и даже защитят ваши права в досудебном и судебном порядке. Бесплатно свяжутся с поликлиникой, добьются приема врача в разумные сроки или направят вас туда, где обследование по ОМС проведут без задержек. Ваша задача — просто сообщить о препятствии при поучении медицинской помощи по ОМС удобным способом. «СОГАЗ-Мед» обязательно поможет!