Новый вид диких кошек открыт впервые за более чем 100 лет

Ученые обнаружили в боливийском горном регионе Юнгас ранее неизвестный вид диких кошек. Животное назвали тилькайо. Об этом сообщила The Daily Telegraph. Тилькайо относится к группе тигровых кошек, обитающих в Центральной и Южной Америке. Эти животные относятся к так называемым криптическим видам, которые внешне сложно отличить друг от друга. Длина тела животного составляет около 46 см, а вес — примерно 1,4 кг. Ученые отмечают, что это первый новый вид семейства кошачьих, обнаруженный более чем за 100 лет.

Ученые обнаружили в боливийском горном регионе Юнгас ранее неизвестный вид диких кошек. Животное назвали тилькайо. Об этом сообщила The Daily Telegraph.

Тилькайо относится к группе тигровых кошек, обитающих в Центральной и Южной Америке. Эти животные относятся к так называемым криптическим видам, которые внешне сложно отличить друг от друга.

Исследователи обратили внимание на особенности животного, которые не соответствовали описаниям других представителей группы. Генетический анализ подтвердил, что тилькайо относится к отдельному виду.

Длина тела животного составляет около 46 см, а вес — примерно 1,4 кг. Ученые отмечают, что это первый новый вид семейства кошачьих, обнаруженный более чем за 100 лет.

Фото: Fernando Faciole/ National Geographic/ Handout via REUTERS.