Новый iPhone вышел с рекордным числом ограничений для России

В 65 странах стартовала продажа 18 Pro Max. Однако для россиян как минимум 18 функций и сервисов будут недоступны. Они связаны с ИИ, работой с текстом, переводом, редактированием фотографий и трансляцией. Также граждане России не смогут использовать обновленную Siri, которая выполняет сложные действия внутри системы. Для использования заблокированных функций система требует сменить язык или регион.

Новый iPhone вышел с рекордным числом ограничений для России. Об этом пишет «Газета. ру».

В 65 странах стартовала продажа 18 Pro Max. Однако для россиян как минимум 18 функций и сервисов будут недоступны. Они связаны с ИИ, работой с текстом, переводом, редактированием фотографий и трансляцией.

Также граждане России не смогут использовать обновленную Siri, которая выполняет сложные действия внутри системы.

Для использования заблокированных функций система требует сменить язык или регион.