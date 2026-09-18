Новый iPhone вышел с рекордным числом ограничений для России
В 65 странах стартовала продажа 18 Pro Max. Однако для россиян как минимум 18 функций и сервисов будут недоступны. Они связаны с ИИ, работой с текстом, переводом, редактированием фотографий и трансляцией. Также граждане России не смогут использовать обновленную Siri, которая выполняет сложные действия внутри системы. Для использования заблокированных функций система требует сменить язык или регион.
Новый iPhone вышел с рекордным числом ограничений для России. Об этом пишет «Газета. ру».
В 65 странах стартовала продажа 18 Pro Max. Однако для россиян как минимум 18 функций и сервисов будут недоступны. Они связаны с ИИ, работой с текстом, переводом, редактированием фотографий и трансляцией.
Также граждане России не смогут использовать обновленную Siri, которая выполняет сложные действия внутри системы.
Для использования заблокированных функций система требует сменить язык или регион.