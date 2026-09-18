Нобелевскую премию 2026 года увеличили до 1,2 млн долларов

Нобелевский фонд увеличил размер премии 2026 года до 12 млн шведских крон, или около 1,2 млн долларов, в каждой категории. Размер выплаты вырос на 1 млн шведских крон — примерно 100 тыс. долларов. В фонде отметили, что за последние 15 лет размер премии несколько раз менялся, в том числе его уменьшали. Лауреатов Нобелевской премии 2026 года объявят с 5 по 12 октября.

Нобелевский фонд увеличил размер премии 2026 года до 12 млн шведских крон, или около 1,2 млн долларов, в каждой категории. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Размер выплаты вырос на 1 млн шведских крон — примерно 100 тыс. долларов. В фонде отметили, что за последние 15 лет размер премии несколько раз менялся, в том числе его уменьшали.

Лауреатов Нобелевской премии 2026 года объявят с 5 по 12 октября.