Наталья Паульс стала лучшим участковым Рязанской области

Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Пронское» Наталья Паульс победила в региональном этапе конкурса МВД России «Народный участковый — 2026». Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области. По итогам онлайн-голосования майор полиции набрала более 5 тыс. голосов. Теперь она представит Рязанскую область в финале всероссийского конкурса.