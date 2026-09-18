На Рязанском приборном заводе подведены итоги первенства по спортивному ориентированию

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся корпоративный турнир по спортивному ориентированию при поддержке банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех).

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся корпоративный турнир по спортивному ориентированию при поддержке банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех).

В минувшие выходные в районе поселка Солотча Рязанской области прошли соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти Олега Васильевича Ефремова, который был одним из основоположников спортивного ориентирования, водного туризма и горнолыжного спорта на заводе и в Рязанской области, а также возглавлял заводской клуб юных техников.

В первенстве приняли участие 36 человек — это заводчане, а также их родственники. Кроме того, впервые, в мероприятии участвовали три сотрудника банка НОВИКОМ.

Спортсмены были поделены на категории: в первую группу вошли те, кто участвовал в трех и более гонках, во вторую — c малым опытом в ориентировании. Пользуясь картой и компасом, участникам необходимо было сделать как можно больше отметок чипом на контрольных пунктах за один час и тем самым набрать как можно больше очков.

«В этом году проходимость трассы была усложнена тем, что после зимы осталось очень много поваленных деревьев. При планировании маршрута мы старались сделать так, чтобы было несложно новичкам и при этом интересно опытным спортсменам. Считаю, что соревнования прошли хорошо. Все участники справились с поставленной перед ними задачей», — поделилась главный судья соревнований Лилия Кротенко.

По итогам турнира места распределились следующим образом. В категории опытных спортсменов среди женщин первое место у Ольги Новиковой, она же абсолютный победитель соревнований, второе и третье места у Натальи Шаминой и Юлии Зиньковой соответственно. Среди мужчин в этой же группе золото у Александра Чиркова, серебро взял Николай Заигров, бронза у Максима Желнеева.

У новичков среди женщин на пьедестале почета Светлана Полякова, призерами стали Марина Сонина и Маргарита Симакова. Мужчины в этой же категории показали следующие результаты: первое место у Алексея Симакова, второе — у Ильи Серебрякова, третье — у Андрея Севостьянова.

Своими впечатлениями поделилась Наталия Фимина: «Для меня это первые соревнования по спортивному ориентированию, мне все понравилось. Особенно волнительным оказался момент, когда я попыталась срезать трассу через лесной массив и потерялась, но спасибо опытным спортсменам, не бросили, сориентировали, кстати, при планировании трассы они тоже помогали».

Все победители и призеры получили грамоты и памятные подарки от профкома завода, банка НОВИКОМ и Маргариты Олеговны Тарасовой — дочери Олега Васильевича Ефремова. Также грамотами за участие награждены ветераны соревнований Юрий и Валентина Черновы и представители банка НОВИКОМ.

Государственный Рязанский приборный завод поддерживает стремление работников к занятиям физической культурой и спортом. На предприятии действуют свыше 10 секций и групп по разным видам спорта. ГРПЗ ежегодно проводит спортивные первенства, а его команды выступают в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, спортивному ориентированию. Заводчане являются непременными участниками лыжных гонок, соревнований по плаванию и других спортивных мероприятий.