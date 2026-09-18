Мошенники начали обещать 100 тысяч долларов от имени МВФ

Мошенники начали рассылать письма от имени Международного валютного фонда с обещанием выплатить по 100 тысяч долларов «жертвам аферистов». Об этом пишет РИА Новости. Получатели писем уверены, что МВФ решил компенсировать потери людей, пострадавших от мошенников по всему миру. В рассылке утверждается, что решение было принято после обсуждения проблемы на встречах ООН в Женеве. Авторы писем сообщают, что МВФ совместно с ООН выплачивает в общей сложности 450 жертвам по 100 тысяч долларов каждому. При этом адресаты уверены, что уже внесены в список получателей и что их выплаты одобрены. Мошенники обещают отправить карту Visa с зачисленной суммой компенсации и предлагают обратиться к главе МВФ Кристалине Георгиевой по указанным контактам. Однако адреса для связи не имеют никакого отношения к официальным ресурсам МВФ.

Мошенники начали рассылать письма от имени Международного валютного фонда с обещанием выплатить по 100 тысяч долларов «жертвам аферистов». Об этом пишет РИА Новости.

Получатели писем уверены, что МВФ решил компенсировать потери людей, пострадавших от мошенников по всему миру. В рассылке утверждается, что решение было принято после обсуждения проблемы на встречах ООН в Женеве.

Авторы писем сообщают, что МВФ совместно с ООН выплачивает в общей сложности 450 жертвам по 100 тысяч долларов каждому. При этом адресаты уверены, что уже внесены в список получателей и что их выплаты одобрены. Мошенники обещают отправить карту Visa с зачисленной суммой компенсации и предлагают обратиться к главе МВФ Кристалине Георгиевой по указанным контактам. Однако адреса для связи не имеют никакого отношения к официальным ресурсам МВФ.