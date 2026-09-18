Мошенники начали использовать чужие реквизиты в схемах с продажей товаров

Мошенники продолжают использовать схему обмана, размещая объявления о продаже товаров и услуг, сообщает пресс-служба МВД России. Как стало известно из сообщения РИА Новости, аферисты предоставляют покупателям реквизиты случайных людей, не подозревающих о мошеннических действиях. После этого мошенники связываются с владельцем предоставленного банковского счета и просят вернуть деньги. В результате покупатель теряет свои средства и не получает заказанный товар, а случайные жертвы становятся невольными участниками преступной схемы.

Мошенники продолжают использовать схему обмана, размещая объявления о продаже товаров и услуг, сообщает пресс-служба МВД России.

Как стало известно из сообщения РИА Новости, аферисты предоставляют покупателям реквизиты случайных людей, не подозревающих о мошеннических действиях. После этого мошенники связываются с владельцем предоставленного банковского счета и просят вернуть деньги.

В результате покупатель теряет свои средства и не получает заказанный товар, а случайные жертвы становятся невольными участниками преступной схемы.