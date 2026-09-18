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Минюст внес Андрея Звягинцева* в реестр иноагентов
Минюст России внес кинорежиссера Андрея Звягинцева* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Также иноагентами признали обозревателя Павла Иванова*, бизнесмена и блогера Ержана Тургумбая*, журналиста и писателя Михаила Шевелева* и проект «Анархист-35"*. По данным Минюста, Звягинцеву* вменили распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, взаимодействие с иноагентами и участие в создании контента иноагентов и нежелательных организаций.

Минюст России внес кинорежиссера Андрея Звягинцева* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также иноагентами признали обозревателя Павла Иванова*, бизнесмена и блогера Ержана Тургумбая*, журналиста и писателя Михаила Шевелева* и проект «Анархист-35"*.

По данным Минюста, Звягинцеву* вменили распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, взаимодействие с иноагентами и участие в создании контента иноагентов и нежелательных организаций.

В отношении других новых иноагентов ведомство также указало на распространение недостоверной информации о российских властях и контента иноагентов. В отношении некоторых фигурантов в числе оснований названы финансовая поддержка из-за рубежа и распространение контента нежелательных организаций.

Из реестра иноагентов исключили ООО «Алая буква» и ООО «Институт нейрокогнитивных исследований» в связи с их ликвидацией.

*признаны иноагентами на территории РФ.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images.