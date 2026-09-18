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Минпросвещения разработало курс об отечественном кино для школ
С нового учебного года для учеников 10-11-х классов разработан новый учебный внеурочный курс об отечественном кино. Курс под названием «История отечественного кино в истории XX века» начнет преподаваться по выбору школ, сообщил РИА Новости со ссылкой на Максима Костенко, эксперта Минпросвещения России и руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева. Курс направлен на формирование у школьников российской гражданской идентичности, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей. Он рассчитан на 34 часа и может быть реализован в 10-м или 11-м классе.

С нового учебного года для учеников 10-11-х классов разработан новый учебный внеурочный курс об отечественном кино. Курс под названием «История отечественного кино в истории XX века» начнет преподаваться по выбору школ, сообщил РИА Новости со ссылкой на Максима Костенко, эксперта Минпросвещения России и руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева.

Курс направлен на формирование у школьников российской гражданской идентичности, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей. Он рассчитан на 34 часа и может быть реализован в 10-м или 11-м классе.

Костенко отметил, что программа знакомит старшеклассников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны, позволяя увидеть события XX века через художественные образы. Важной особенностью курса является выбор фильмов, герои которых близки современным подросткам по возрасту и жизненным ситуациям. В таких картинах, как «Иваново детство», «Подранки» и «Баллада о солдате», акцентируется внимание на характере и нравственном выборе молодежи.

«Это помогает школьникам глубже понять историческую эпоху и увидеть связь между историей страны и судьбами отдельных людей», — заключил Костенко.