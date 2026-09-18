Минобороны сообщило о поражении трех судов в портах Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по портам Украины и морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. В порту Южный Одесской области было поражено судно типа «сухогруз», доставившее военные грузы. В порту Одесса удар пришелся по судну типа «танкер», перевозившему горюче-смазочные материалы для украинской армии. Кроме того, в море было поражено судно типа «сухогруз», перевозившее в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ.