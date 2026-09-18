ФСБ задержала в Рязани мужчину, пытавшегося перейти на сторону ВСУ

По версии следствия, гражданин одной из арабских стран 1998 года рождения из корыстных побуждений решил вступить в украинское вооруженное формирование для участия в боевых действиях против ВС РФ. Находясь на территории России, обвиняемый по указанию украинского куратора попытался выехать в зону СВО, чтобы сдаться в плен и перейти на сторону ВСУ. Управлениями ФСБ по Рязанской и Владимирской областям во взаимодействии с УФСБ по Московскому военному округу при силовой поддержке ОМОН Росгвардии на территории Рязани пресечена противоправная деятельность мужчины.

В Рязани задержан мужчина, который пытался перейти на сторону ВСУ. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По версии следствия, гражданин одной из арабских стран 1998 года рождения из корыстных побуждений решил вступить в украинское вооруженное формирование для участия в боевых действиях против ВС РФ. Находясь на территории России, обвиняемый по указанию украинского куратора попытался выехать в зону СВО, чтобы сдаться в плен и перейти на сторону ВСУ.

Управлениями ФСБ по Рязанской и Владимирской областям во взаимодействии с УФСБ по Московскому военному округу при силовой поддержке ОМОН Росгвардии на территории Рязани пресечена противоправная деятельность мужчины.

УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30, статье 359 (приготовление к наемничеству) УК РФ.

Задержанного заключили под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления.