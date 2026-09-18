ЦБ снизил курс доллара на 19 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на субботу, 19 сентября. Все три основные иностранные валюты подешевели по сравнению с предыдущим значением. Доллар снизился на 0,31 рубля и составил 84,20 рубля. Евро подешевел на 0,83 рубля — до 96,67 рубля. Курс юаня уменьшился на 0,01 рубля и составил 12,57 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на субботу, 19 сентября. Все три основные иностранные валюты подешевели по сравнению с предыдущим значением.

Доллар снизился на 0,31 рубля и составил 84,20 рубля. Евро подешевел на 0,83 рубля — до 96,67 рубля. Курс юаня уменьшился на 0,01 рубля и составил 12,57 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.