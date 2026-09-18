Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
18°
Сбт, 19
19°
Вск, 20
21°
ЦБ USD 84.51 0.34 18/09
ЦБ EUR 97.5 0.37 18/09
Нал. USD 85.36 / 84.90 18/09 10:50
Нал. EUR 99.10 / 99.80 18/09 10:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
Вчера 13:08
2 057
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
4 149
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
1 163
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 679
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Аркадий Фомин посетил Детскую художественную школу № 1 города Рязани и поздравил коллектив учреждения с 80-летним юбилеем
В четверг, 17 сентября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил Детскую художественную школу № 1 (ДХШ № 1). Визит главы регионального парламента был приурочен к знаковой дате — 80-летнему юбилею со дня основания одного из старейших учреждений дополнительного образования города. Об этом сообщили на сайте Рязоблдумы.

В четверг, 17 сентября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил Детскую художественную школу № 1 (ДХШ № 1). Визит главы регионального парламента был приурочен к знаковой дате — 80-летнему юбилею со дня основания одного из старейших учреждений дополнительного образования города. Об этом сообщили на сайте Рязоблдумы.

История ДХШ № 1 началась в 1946 году и неразрывно связана с развитием культуры послевоенной Рязани. Страна только начинала восстанавливаться после Великой Отечественной войны, когда было принято решение открыть в областном центре первую специализированную школу для обучения детей изобразительному искусству. В первый год работы созданному учреждению выделили лишь небольшой одноэтажный деревянный флигель, который располагался во дворе Рязанского художественного училища. Весь педагогический состав тогда состоял всего из двух преподавателей, а первыми учениками стали 25 рязанцев. С момента основания и на протяжении восьми десятилетий ДХШ № 1 сохраняет преданность традициям русской академической реалистической школы. Сегодня организация динамично развивается. В ее стенах обучается более 350 воспитанников. За десятилетия плодотворной деятельности выпустились тысячи талантливых воспитанников, многие из которых стали профессиональными художниками, скульпторами, дизайнерами, архитекторами и искусствоведами, прославляющими регион на всероссийском и международном уровнях.

Особое внимание Аркадий Фомин обратил на историческое здание, в котором располагается школа. Двухэтажный каменный особняк является объектом культурного наследия. Он сохраняет уникальные архитектурно-планировочные решения прошлых веков. Переезд школы в это историческое здание в конце 1980-х годов позволил расширить учебные классы и создать особую академическую атмосферу. Старинные интерьеры с высокими потолками идеально подошли под художественные мастерские, классы рисунка, живописи и композиции.

Спикер областной Думы ознакомился с материально-технической базой учреждения, побеседовал с преподавателями и юными талантами. Педагоги поделились своими творческими методиками и рассказали о текущих успехах воспитанников. Ученики школы, в свою очередь, продемонстрировали свои навыки, показав художественные работы.

Аркадий Фомин поблагодарил коллектив за верность призванию, высокий профессионализм, постоянное стремление к совершенствованию мастерства и вручил памятные подарки от Рязанской областной Думы:

«Вы смогли создать теплую, по-настоящему уютную, доброжелательную атмосферу, объединившую талантливейших специалистов, практикующих мастеров, под руководством которых воспитанники овладевают всеми тонкостями разных видов изобразительного искусства. Победы учащихся в конкурсах и фестивалях областного, межрегионального, всероссийского и международного значения подчеркивают высокий уровень учебной деятельности. Не секрет, что ваш опыт востребован и за пределами региона. Примите слова благодарности за вклад в развитие культуры на рязанской земле, сохранение богатых традиций отечественного искусствоведческого образования, воспитание у молодежи любви к творчеству. Спасибо за участие в общественной жизни Рязанского края. Высоко ценим наше сотрудничество в организации выставок в Рязанской областной Думе. Уверен, 80 лет для школы — крепкий фундамент для новых творческих достижений и продолжения большого пути!».