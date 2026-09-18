Аркадий Фомин посетил Детскую художественную школу № 1 города Рязани и поздравил коллектив учреждения с 80-летним юбилеем

В четверг, 17 сентября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил Детскую художественную школу № 1 (ДХШ № 1). Визит главы регионального парламента был приурочен к знаковой дате — 80-летнему юбилею со дня основания одного из старейших учреждений дополнительного образования города. Об этом сообщили на сайте Рязоблдумы.

В четверг, 17 сентября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил Детскую художественную школу № 1 (ДХШ № 1). Визит главы регионального парламента был приурочен к знаковой дате — 80-летнему юбилею со дня основания одного из старейших учреждений дополнительного образования города. Об этом сообщили на сайте Рязоблдумы.

История ДХШ № 1 началась в 1946 году и неразрывно связана с развитием культуры послевоенной Рязани. Страна только начинала восстанавливаться после Великой Отечественной войны, когда было принято решение открыть в областном центре первую специализированную школу для обучения детей изобразительному искусству. В первый год работы созданному учреждению выделили лишь небольшой одноэтажный деревянный флигель, который располагался во дворе Рязанского художественного училища. Весь педагогический состав тогда состоял всего из двух преподавателей, а первыми учениками стали 25 рязанцев. С момента основания и на протяжении восьми десятилетий ДХШ № 1 сохраняет преданность традициям русской академической реалистической школы. Сегодня организация динамично развивается. В ее стенах обучается более 350 воспитанников. За десятилетия плодотворной деятельности выпустились тысячи талантливых воспитанников, многие из которых стали профессиональными художниками, скульпторами, дизайнерами, архитекторами и искусствоведами, прославляющими регион на всероссийском и международном уровнях.

Особое внимание Аркадий Фомин обратил на историческое здание, в котором располагается школа. Двухэтажный каменный особняк является объектом культурного наследия. Он сохраняет уникальные архитектурно-планировочные решения прошлых веков. Переезд школы в это историческое здание в конце 1980-х годов позволил расширить учебные классы и создать особую академическую атмосферу. Старинные интерьеры с высокими потолками идеально подошли под художественные мастерские, классы рисунка, живописи и композиции.

Спикер областной Думы ознакомился с материально-технической базой учреждения, побеседовал с преподавателями и юными талантами. Педагоги поделились своими творческими методиками и рассказали о текущих успехах воспитанников. Ученики школы, в свою очередь, продемонстрировали свои навыки, показав художественные работы.

Аркадий Фомин поблагодарил коллектив за верность призванию, высокий профессионализм, постоянное стремление к совершенствованию мастерства и вручил памятные подарки от Рязанской областной Думы:

«Вы смогли создать теплую, по-настоящему уютную, доброжелательную атмосферу, объединившую талантливейших специалистов, практикующих мастеров, под руководством которых воспитанники овладевают всеми тонкостями разных видов изобразительного искусства. Победы учащихся в конкурсах и фестивалях областного, межрегионального, всероссийского и международного значения подчеркивают высокий уровень учебной деятельности. Не секрет, что ваш опыт востребован и за пределами региона. Примите слова благодарности за вклад в развитие культуры на рязанской земле, сохранение богатых традиций отечественного искусствоведческого образования, воспитание у молодежи любви к творчеству. Спасибо за участие в общественной жизни Рязанского края. Высоко ценим наше сотрудничество в организации выставок в Рязанской областной Думе. Уверен, 80 лет для школы — крепкий фундамент для новых творческих достижений и продолжения большого пути!».