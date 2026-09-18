Административное здание горело в Рязанской области

Об этом сообщили в МЧС по региону. Пожар произошел 17 сентября в 09:42 в административном бытовом здании в рабочем посёлке Октябрьский Михайловского округа. Известно, что в итоге огонь повредил комнату. Возгорание тушили 6 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 12 м².

В Рязанской области огнем было охвачено административное здание. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Пожар произошел 17 сентября в 09:42 в административном бытовом здании в рабочем посёлке Октябрьский Михайловского округа. Известно, что в итоге огонь повредил комнату.

Возгорание тушили 6 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 12 м².