За неделю в Рязанской области 50 человек пострадали от укусов клещей
По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратились 50 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 5 — дети. Ранее эксперты сообщили, что пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября
За неделю в Рязанской области 50 человек пострадали от укусов клещей. Об этом 17 сентября сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратились 50 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 5 — дети.
Ранее эксперты сообщили, что пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября