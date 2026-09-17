За неделю в Рязанской области 50 человек пострадали от укусов клещей

По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратились 50 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 5 — дети. Ранее эксперты сообщили, что пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября

За неделю в Рязанской области 50 человек пострадали от укусов клещей. Об этом 17 сентября сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратились 50 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 5 — дети.

Ранее эксперты сообщили, что пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября