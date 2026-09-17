Ввести самозапрет на увеличение лимита кредитки предложили в Госдуме

Как отметили депутаты, перед повышением лимита банк обязан проверить в бюро кредитных историй наличие запрета. Увеличить лимит можно только после того, как гражданин его снимет. Согласно законопроекту, если кредитор нарушит запрет, он не сможет требовать погашения задолженности, возникшей из-за превышения прежнего лимита, а также начисленных на эту сумму процентов и неустоек. Отмечается, что соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента.

Ввести самозапрет на увеличение лимита кредитки предложили в Госдуме. Об этом 17 сентября сообщило РИА Новости.

Как отметили депутаты, перед повышением лимита банк обязан проверить в бюро кредитных историй наличие запрета. Увеличить лимит можно только после того, как гражданин его снимет.

Согласно документу, если кредитор нарушит запрет, он не сможет требовать погашения задолженности, возникшей из-за превышения прежнего лимита, а также начисленных на эту сумму процентов и неустоек.

Отмечается, что соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента.