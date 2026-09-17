В Ярославской области после атаки БПЛА поврежден НПЗ
Всего над Ярославской областью уничтожили 65 беспилотников. По словам Евраева, в результате поврежден НПЗ. В настоящее время возгорания на нефтеперерабатывающем заводе полностью потушили.
В Ярославской области после атаки БПЛА поврежден НПЗ. Об этом в своих соцсетях 17 сентября
Всего над Ярославской областью уничтожили 65 беспилотников. По словам Евраева, в результате поврежден НПЗ. В настоящее время возгорания на нефтеперерабатывающем заводе полностью потушили.
Кроме того, упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили.
Губернатор подчеркнул, что жертв и пострадавших нет.