В Тюмени беременная женщина погибла, спасаясь от пожара на девятом этаже

Пожар случился в квартире одиной из многоэтажек на улице Новоселов в Тюмени. Как рассказали изданию очевидцы, инцидент произошел в седьмом часу утра.

В Тюмени беременная женщина погибла, спасаясь от пожара на девятом этаже. Об этом 17 сентября сообщило издание 72.RU.

Пожар случился в квартире одиной из многоэтажек на улице Новоселов в Тюмени. Как рассказали изданию очевидцы, инцидент произошел в седьмом часу утра.

Отмечается, что жильцы услышали крики и звуки падающих предметов. Собеседники 72.RU добавили, что мужчина и женщина звали на помощь. Пара держалась за подоконник, пытаясь спастись от огня. Однако женщина сорвалась. Мужчина сумел забраться в квартиру этажом ниже.

Как сообщил редакции 72.RU осведомленный источник, погибшая могла быть беременна. Пожар мог произойти из-за взорвавшейся батареи от самоката, которая стояла на зарядке.

Уточняется, что квартира площадью чуть больше 15 квадратных метров выгорела. Информация о состоянии мужчины журналисты издания уточняют.

Видео доступно по ссылке .

Фото на главной — скриншот из видео 72.RU, в галерее — Анастасия Малышкина / 72.RU.