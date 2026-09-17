В Татарстане женщина зарезала маленькую дочь

По предварительной информации, 24-летняя девушка из Набережных Челнов схватилась за нож и изрезала полуторагодовалую девочку. Поняв, что ребенок уже не дышит, она взяла с собой оружие и отправилась к родителям в Мензелинск. Спустя сутки девушка сама пришла в полицию и призналась в убийстве. Известно, что изначально она хотела навредить ребенку с помощью тока. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

В Татарстане женщина зарезала маленькую дочь. Об этом сообщается в соцсетях.

По предварительной информации, 24-летняя девушка из Набережных Челнов схватилась за нож и изрезала полуторагодовалую девочку. Поняв, что ребенок уже не дышит, она взяла с собой оружие и отправилась к родителям в Мензелинск.

Спустя сутки девушка сама пришла в полицию и призналась в убийстве. Известно, что изначально она хотела навредить ребенку с помощью тока.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.