В Свердловской области мать пятерых детей утонула на глазах у дочери

Трагедия произошла в ночь на 3 сентября в Алапаевске. Отмечается, что женщина отдыхала у воды с друзьями, компания выпивала.

В Свердловской области мать пятерых детей утонула на глазах у дочери. Об этом сообщило издание E1.RU.

Трагедия произошла в ночь на 3 сентября в Алапаевске. Отмечается, что женщина отдыхала у воды с друзьями, компания выпивала.

18-летняя дочь погибшей рассказала, что приехала забрать мать, но в итоге они поругались. Женщина решила уплыть и упала с плотины.

«Там был мужчина, с которым она встречалась, и ее подруга с каким-то мужиком. Я им сказала: „Прыгайте“. Они сказали, что вода холодная и они боятся, что не выберутся. Потом просто МЧС вызвали», — рассказала дочь погибшей.

По ее словам, водолазы пока не смогли найти тело.

Как выяснило издание, у женщины осталось пятеро детей, она работала на деревообрабатывающем комбинате.

Фото: E1.RU.