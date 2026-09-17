В Саратовской области мужчину арестовали за погром на АЗС, где людям не продавали бензин

Инцидент произошел 3 августа на заправке «Роснефть» в Красноармейске. По версии суда, 61-летний Асиф И. при посетителях громко ругался матом, перевернул мусорный бак и раскидал ограждающие конусы. В суде мужчина вину не признал. Сами действия он не отрицал и объяснил их тем, что на АЗС людям не отпускали бензин. Он также заявил, что замечаний ему никто не делал, хотя в материалах дела со ссылкой на показания трёх свидетелей говорится обратное. Суд признал Асифа виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и назначил трое суток ареста. В постановлении отмечается, что мужчина не работает и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.

В Саратовской области мужчину арестовали за погром на АЗС, где людям не продавали бензин. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 3 августа на заправке «Роснефть» в Красноармейске. По версии суда, 61-летний Асиф И. при посетителях громко ругался матом, перевернул мусорный бак и раскидал ограждающие конусы.

В суде мужчина вину не признал. Сами действия он не отрицал и объяснил их тем, что на АЗС людям не отпускали бензин. Он также заявил, что замечаний ему никто не делал, хотя в материалах дела со ссылкой на показания трёх свидетелей говорится обратное.

Суд признал Асифа виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и назначил трое суток ареста. В постановлении отмечается, что мужчина не работает и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.