В России призвали ввести заучивание текстов для успешной сдачи ЕГЭ по литературе

Как указали в документе, на экзамене по литературе школьники, выполняя задания 5 и 10, чаще всего допускали ошибки при цитировании поэтических произведений. В ФИПИ пришли к выводу: «Заучивание текстов, составление цитатников должны стать обязательными составляющими изучения литературы как предмета (точнее, должны вернуться в процесс освоения предмета, каким бы устаревшим видом деятельности это сегодня ни казалось)».

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) предложил вернуть в школьную программу обязательное заучивание текстов для успешной сдачи ЕГЭ по литературе. Это следует из методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ-2026. Об этом пишет РИА Новости.

Как указали в документе, на экзамене по литературе школьники, выполняя задания 5 и 10, чаще всего допускали ошибки при цитировании поэтических произведений.

В ФИПИ пришли к выводу: «Заучивание текстов, составление цитатников должны стать обязательными составляющими изучения литературы как предмета (точнее, должны вернуться в процесс освоения предмета, каким бы устаревшим видом деятельности это сегодня ни казалось)».