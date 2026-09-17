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В Госдуме предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска
Депутаты Госдумы предложили изменить правила расчета отпусков, исключив выходные дни из числа календарных дней ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. Об этом пишет РИА Новости. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ и предполагает внесение изменений в статью 120 Трудового кодекса. В действующем законодательстве ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, включая как рабочие, так и выходные дни. Депутаты отмечают, что это приводит к сокращению периода непрерывного отдыха. Законопроект предлагает более логичную систему подсчета дней отпуска, не увеличивая при этом общее количество дней отдыха. Выходные дни, по мнению авторов инициативы, должны оставаться отдельными от ежегодного отпуска, предназначенного для восстановления трудоспособности.

Депутаты Госдумы предложили изменить правила расчета отпусков, исключив выходные дни из числа календарных дней ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ и предполагает внесение изменений в статью 120 Трудового кодекса. В действующем законодательстве ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, включая как рабочие, так и выходные дни. Депутаты отмечают, что это приводит к сокращению периода непрерывного отдыха.

Законопроект предлагает более логичную систему подсчета дней отпуска, не увеличивая при этом общее количество дней отдыха. Выходные дни, по мнению авторов инициативы, должны оставаться отдельными от ежегодного отпуска, предназначенного для восстановления трудоспособности. В пояснительной записке также указано, что законопроект вступит в силу с 1 марта 2027 года и обеспечит работникам более рациональное использование их отпускных дней.