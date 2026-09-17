В Госдуме предложили бесплатно выдавать школьникам учебники, форму и канцтовары

Депутат Марина Ким отметила, что это поможет в первую очередь многодетным семьям — у них расходы на школьные принадлежности достаточно велики. «Государство может выделять деньги для того, чтобы целенаправленно покупались и форма, и канцтовары, и все остальное», — сказала Ким в интервью РИА Новости.

В Госдуме предложили бесплатно выдавать школьникам учебники, форму и канцтовары. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Марина Ким отметила, что это поможет в первую очередь многодетным семьям — у них расходы на школьные принадлежности достаточно велики.

«Государство может выделять деньги для того, чтобы целенаправленно покупались и форма, и канцтовары, и все остальное», — сказала Ким в интервью РИА Новости.