Украина и Россия провели очередной обмен телами военнослужащих

На белорусско-украинской границе состоялся обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной. Как сообщает БелТА, обмен произошел в пункте пропуска «Новая Гута». В результате российская сторона передала 252 тела украинских боевиков, а в ответ получила 23 тела военнослужащих Вооруженных сил России. В публикации также подчеркивается, что власти Белоруссии продолжают оказывать гуманитарную поддержку, включая проведение переговоров и обменов пленными и телами. Министерство обороны России пока не прокомментировало данную информацию.