У российских коррупционеров изъяли имущества на 3 трлн рублей

Российские суды за 2025 год и первое полугодие 2026-го удовлетворили иски об обращении в доход государства имущества, связанного с коррупцией, на сумму более 3 трлн рублей. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске. Гуцан также сообщил, что за последние пять лет к различным видам наказания приговорили более 60 тыс. человек за коррупционные преступления. За этот период почти в полтора раза выросла сумма возмещенного ущерба.

Российские суды за 2025 год и первое полугодие 2026-го удовлетворили иски об обращении в доход государства имущества, связанного с коррупцией, на сумму более 3 трлн рублей. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске, передает РБК.

По его словам, в пользу государства обратили тысячи домов, квартир и других объектов недвижимости, транспортные средства, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры.

Гуцан также сообщил, что за последние пять лет к различным видам наказания приговорили более 60 тыс. человек за коррупционные преступления. За этот период почти в полтора раза выросла сумма возмещенного ущерба.

Стоимость арестованного имущества обвиняемых, по словам генпрокурора, превысила 800 млрд рублей.