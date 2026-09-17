Татьяну Тарасову снова госпитализировали

Состояние 79-летней Тарасовой ухудшилось в начале недели. Ее госпитализировали. Сейчас состояние тренера стабильно, но о выписке речь пока не идет, добавил источник агентства. Отмечается, что в начале сентября Тарасова прошла плановую госпитализацию. В апреле она находилась в реанимации. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщали, что у тренера была сильная простуда. 20 апреля ее выписали.

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову снова госпитализировали. Об этом сообщило РИА Новости Спорт со ссылкой на источник.

По его словам, состояние 79-летней Тарасовой ухудшилось в начале недели. Ее госпитализировали. Сейчас состояние тренера стабильно, но о выписке речь пока не идет, добавил источник агентства.

Отмечается, что в начале сентября Тарасова прошла плановую госпитализацию. В апреле она находилась в реанимации. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщали, что у тренера была сильная простуда. 20 апреля ее выписали.

Фото: кадр из программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» с платформы «Смотрим».