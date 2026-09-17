Строительная готовность нового моста через Оку превысила 30 процентов

Строительная готовность нового моста через Оку составляет 34,7%. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на обоих берегах реки. Специалисты приступили к устройству регуляционного сооружения у крайней опоры — это необходимо для правильного стока воды и предотвращения размыва дороги. В эстакадной части закончили возведение монолитных опор и приступили к монтажу балочных пролетных строений. Продолжается сооружение стапеля для сборки металлоконструкций руслового пролетного строения и ряд других работ Длина моста — 1,1 км, с подъездами — 5,8 км. Высота русловых опор — до 20 м. Будут построены две транспортные развязки: в Дядькове и на пересечении с дорогой Рязань — Спасск‑Рязанский. Завершить строительство планируют в 2029 году.

Строительная готовность нового моста через Оку превысила 30 процентов. Об этом сообщили в правительстве.

Строительная готовность нового моста через Оку составляет 34,7%. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на обоих берегах реки.

Специалисты приступили к устройству регуляционного сооружения у крайней опоры — это необходимо для правильного стока воды и предотвращения размыва дороги. В эстакадной части закончили возведение монолитных опор и приступили к монтажу балочных пролетных строений. Продолжается сооружение стапеля для сборки металлоконструкций руслового пролетного строения и ряд других работ

Длина моста — 1,1 км, с подъездами — 5,8 км. Высота русловых опор — до 20 м. Будут построены две транспортные развязки: в Дядькове и на пересечении с дорогой Рязань — Спасск‑Рязанский. Завершить строительство планируют в 2029 году.