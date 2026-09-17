Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался в возрасте 59 лет после длительной болезни, сообщил пресс-секретарь Союза биатлонистов России. Министр спорта Свердловской области отметил, что информация о похоронах будет предоставлена позже. Чепиков стал известен благодаря золотым медалям на Олимпиадах 1988 года в Калгари и 1994 года в Лиллехаммере, а также двум золотым медалям чемпионатов мира и двум Кубкам мира. Он завершил карьеру в 2007 году и работал тренером-консультантом сборной России с 2010 по 2013 год, а также был вице-президентом СБР и депутатом Государственной думы.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своих соцсетях.

По его словам, Чепиков ушел из жизни после длительной тяжелой болезни. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт добавил, что информация о похоронах будет предоставлена своевременно.

Сергей Чепиков стал известным благодаря своим достижениям на Олимпийских играх, где он завоевал золотую медаль в эстафете 4×7,5 км на Олимпиаде 1988 года в Калгари и победил в спринтерской гонке на 10 км на Играх 1994 года в Лиллехаммере, где также был знаменосцем российской команды. В его активе две золотые медали чемпионатов мира (1989, 2006) и два Кубка мира (1990, 1991). Чепиков завершил свою спортивную карьеру в 2007 году.

После завершения карьеры он работал тренером-консультантом сборной России с 2010 по 2013 год, а также занимал пост вице-президента СБР с мая по июль 2018 года. Кроме того, он был депутатом Государственной думы VII и VIII созывов.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ.