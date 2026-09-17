Работник Рязанского приборного завода удостоен медали «Рязань — город трудовой доблести»

Сотрудника Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) наградили медалью «Рязань — город трудовой доблести» на мероприятии, состоявшемся в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина.

Сотрудника Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) наградили медалью «Рязань — город трудовой доблести» на мероприятии, состоявшемся в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина.

В торжестве приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и первый заместитель главы администрации города Рязани Дмитрий Лощинин. Награду из рук Татьяны Панфиловой получил Геннадий Бабкин.

«Геннадий Николаевич трудится на ГРПЗ более 40 лет. Отличное знание конструкции современных профессиональных станков, способов их наладки, передовых методов обработки деталей и технологических тонкостей своей профессии позволяет ему безукоризненно выполнять самые сложные задачи и работать на самоконтроле. Кроме того, он ведет активную рационализаторскую деятельность. Рацпредложения, поданные им и принятые к использованию на предприятии, помогли усовершенствовать технологии изготовления и механической обработки изделий», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Также за достижение высоких показателей в труде портрет Бабкина Геннадия Николаевича заносился на Доску почета АО «ГРПЗ», за безупречный многолетний труд ему присвоено звание «Заслуженный ветеран труда завода».

Медалью «Рязань — город трудовой доблести» награждаются рязанцы, которые своим трудом, талантом и преданностью вносят неоценимый вклад в развитие родного края. Награда «Рязань — город трудовой доблести» была учреждена 30 мая 2024 года решением Рязанской городской Думы. Это стало возможным после того, как 11 сентября 2023 года Указом Президента РФ Владимира Путина Рязани было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».