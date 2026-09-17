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Приговор школьникам из Рязани, осужденным за теракт, вступил в силу
Установлено, что молодой человек и девушка по заданию украинского куратора в Telegram за денежное вознаграждение подожгли вышку сотовой связи в Рязани. Затем фигуранты планировали поджечь объекты подвижного состава ж/д транспорта. Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ по региону. В рязанском СУ СКР возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), статьей 30, частью второй статьи 205 (совершение террористического акта, повлекшее причинение имущественного ущерба) и частью 1.1 статьи 205.1 (склонение к совершению террористического акта) УК РФ.

Приговор школьникам из Рязани, осужденным за теракт, вступил в силу. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-группе регионального УФСБ.

Установлено, что молодой человек и девушка по заданию украинского куратора в Telegram за денежное вознаграждение подожгли вышку сотовой связи в Рязани. Затем фигуранты планировали поджечь объекты подвижного состава ж/д транспорта.

Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ по региону. В рязанском СУ СКР возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), статьей 30, частью второй статьи 205 (совершение террористического акта, повлекшее причинение имущественного ущерба) и частью 1.1 статьи 205.1 (склонение к совершению террористического акта) УК РФ.

2-й Западный окружной военный суд назначил молодому человеку и девушке наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев и 3 года 6 месяцев соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Напомним, вышку сотовой связи они подожгли 15 октября 2024 года. По данным следствия, подросток хотел заработать и разместил в интернете объявление. С ним связался представитель террористической организации «Легион «Свобода России» *. Он предложил юноше совершить теракт в Рязани за вознаграждение. Себе в помощники школьник пытался найти сверстников, однако они все отказались. Помочь молодому человеку согласилась ученица 7 класса.

23 октября злоумышленники планировали поджечь три электровоза, предварительно разбив лобовые стекла с помощью кирпича и черенка лопаты. Однако залитый в кабины бензин поджечь не удалось, и они скрылись.

*организация, признанная террористической на территории РФ.