ЦБ USD 81.91 0.86 18/03
ЦБ EUR 93.16 0.5 18/03
Нал. USD 83.70 / 82.70 18/03 12:20
Нал. EUR 95.50 / 95.50 18/03 12:20
Двое школьников организовали теракт в Рязани
Двое школьников организовали теракт в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда.

По данным следствия, один из подростков пытался незаконно заработать и разместил для этого объявление в интернете, на которое откликнулся представитель террористической организации «Легион «Свобода России» *. Он предложил юноше совершить теракт в Рязани за вознаграждение. Себе в помощники школьник пытался найти сверстников, однако они все отказались. Помочь молодому человеку согласилась ученица 7 класса.

15 октября 2024 года подростки подожгли вышку сотовой связи в Рязани и отправили видео куратору. За это они получили около 10 тысяч рублей. Ущерб от их действий составил более 59 тысяч рублей.

Через некоторое время представитель Легиона* предложил школьнику устроить поджог на железной дороге. Мальчик согласился и снова обратился за помощью семиклассницы за часть вознаграждения.

23 октября школьники прибыли на территорию эксплуатационного локомотивного депо, где попытались поджечь три электровоза, предварительно разбив лобовые стекла с помощью кирпича и черенка лопаты. Однако залитый в кабины бензин поджечь не удалось, и они скрылись. Ущерб от их действий составил более 174 тысяч рублей.

Суд лишил подростка свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Также его обязали проходить лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Девочку приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Со школьников также взыскали в пользу ОАО «РЖД» более 174 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.

*организация, признанная террористической на территории РФ