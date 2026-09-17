Премьер Чехии заявил, что мир катится в ад и движется к третьей мировой войне

Как заявил Бабиш, дорога, по которой сейчас следует мир, ведет не к безопасности, а «к вратам ада». «Она ведет нас к третьей мировой войне», — добавил он. По мнению премьера Чехии, Европе необходимо сосредоточиться на мирных инициативах. Он подчеркнул, что на международных конференциях по вопросам обороны практически не слышит слово «мир». А внимание их участников, как уточнил Бабиш, направлено на использование военной силы.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил мнение, что мир катится в ад и движется к третьей мировой войне. Об этом 17 сентября сообщило ТАСС со ссылкой на информационное агентство ČTK.

Как заявил Бабиш, дорога, по которой сейчас следует мир, ведет не к безопасности, а «к вратам ада».

«Она ведет нас к третьей мировой войне», — добавил он.

По мнению премьера Чехии, Европе необходимо сосредоточиться на мирных инициативах. Он подчеркнул, что на международных конференциях по вопросам обороны практически не слышит слово «мир». А внимание их участников, как уточнил Бабиш, направлено на использование военной силы.

Глава чешского правительства также отметил, что за отсутствие глобальной стабильности Европа расплачивается растущими ценами в энергетике, инфляцией и снижением конкурентоспособности промышленности.