Павел Малков рассказал о повреждениях от ночной атаки БПЛА на Рязанскую область

Глава Рязанской области уточнил количество сбитых БПЛА над регионом. Об этом он сообщил в своих соцсетях. По словам Павла Малкова, восемь беспилотников перехватили за ночь над Рязанью. Также он рассказал, что в Сасовском округе повреждены окна в многоквартирном доме, частном секторе и одном из соцобъектов. «Пострадавших нет», — отметил он. В данный момент на месте работают оперативные службы.

Глава Рязанской области уточнил количество сбитых БПЛА над регионом. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По словам Павла Малкова, восемь беспилотников перехватили за ночь над Рязанью.

Также он рассказал, что в Сасовском округе повреждены окна в многоквартирном доме, частном секторе и одном из соцобъектов. «Пострадавших нет», — отметил он.

В данный момент на месте работают оперативные службы.

Напомним, беспилотная опасность действовала в регионе с 22:47 и до утра. Ее отменили в 06:37. Позже в Минобороны сообщили о сбитых БПЛА.