Средства ПВО отразили атаку БПЛА на Рязанскую область

Всего в ночь на 17 сентября над регионами РФ сбили 641 дрон. Количество сбитых беспилотников над Рязанской областью не называется. БПЛА также сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Средства ПВО отразили атаку БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщает Минобороны.

Всего в ночь на 17 сентября над регионами РФ сбили 641 дрон. Количество сбитых беспилотников над Рязанской областью не называется.

БПЛА также сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Напомним, угроза атаки БПЛА в Рязанской области действовала всю ночь.