Опубликован рейтинг управляющих компаний Шиловского района
На портале «Открытый регион 62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Шиловского района за второй квартал 2026 года. Голосование за второй квартал проходило с 1 по 15 июля. В тройку лидеров вошли: ООО «УК „Жилстройсервис“»; Шиловское МУПТЭС; Лесновское МУП ЖКХ. Последнее место в рейтинге заняло ООО «Жилсервис Лесной».
На портале «Открытый регион 62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Шиловского района за второй квартал 2026 года.
Голосование за второй квартал проходило с 1 по 15 июля.
В тройку лидеров вошли:
- ООО «УК „Жилстройсервис“»;
- Шиловское МУПТЭС;
- Лесновское МУП ЖКХ.
Последнее место в рейтинге заняло ООО «Жилсервис Лесной».
УК оценивали по 12 показателям эффективности работы. В том числе учитывали мнение жителей, наличие предписаний Госжилинспекции и качество их исполнения, отсутствие задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, полноту размещения информации в ГИС ЖКХ, использование цифровых сервисов и платформ обратной связи.