Опубликован рейтинг управляющих компаний Шиловского района

На портале «Открытый регион 62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Шиловского района за второй квартал 2026 года. Голосование за второй квартал проходило с 1 по 15 июля. В тройку лидеров вошли: ООО «УК „Жилстройсервис“»; Шиловское МУПТЭС; Лесновское МУП ЖКХ. Последнее место в рейтинге заняло ООО «Жилсервис Лесной».