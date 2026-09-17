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Минпросвещения утвердило новый стандарт обучения для 10-11-х классов
Минпросвещения утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11-х классов. Документ вступит в силу 1 сентября 2027 года. Согласно стандарту, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне или выбрать углубленное обучение по одному из шести профилей: агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному. За два года обучения старшеклассники должны будут провести на занятиях от 2312 до 2516 часов — не более 37 часов в неделю в каждом классе.

Минпросвещения утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11-х классов. Документ вступит в силу 1 сентября 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства.

Согласно стандарту, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне или выбрать углубленное обучение по одному из шести профилей: агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному.

В школах также смогут создавать специализированные классы — например, медицинские, инженерные, лингвистические, психолого-педагогические, физико-математические и литературно-исторические.

Стандарт впервые подробно определяет, каким оборудованием должны быть оснащены учебные кабинеты. В перечень вошли, в частности, виртуальные лаборатории по химии и физике, бинокулярные микроскопы и модели ракет.

За два года обучения старшеклассники должны будут провести на занятиях от 2312 до 2516 часов — не более 37 часов в неделю в каждом классе.

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка и литературы, математики и информатики, истории, обществознания, географии, физики, химии, биологии, ОБЗР и физкультуры. Также в программе останутся иностранный и второй иностранный языки, а в предусмотренных случаях — родной или государственный язык республики и родная литература.

Выбор конкретных языков будет зависеть от заявления родителей и возможности школы организовать их преподавание.