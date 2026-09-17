Минобороны заявило о поражении двух судов, используемых в интересах ВСУ

Российские военные нанесли удары беспилотниками по портам Украины и морским судам, которые, по данным Минобороны России, используются в интересах ВСУ. В ведомстве сообщили, что в порту Черноморска Одесской области поразили сухогруз с грузом военного назначения. Еще один сухогруз, перевозивший военное имущество для обеспечения ВСУ, по данным Минобороны, поразили в море по пути в порт Измаил.