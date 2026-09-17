Ле Пен предупредила о третьей мировой войне из-за Украины и НАТО

Лидер фракции «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила, что прямое вступление НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне. Ее слова передает телеканал Digi24. По мнению Ле Пен, без такого вмешательства конфликт может затянуться на десятилетия. Она призвала провести международную конференцию высокого уровня, чтобы обсудить возможные пути урегулирования, и заявила, что хотела бы лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидер фракции «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила, что прямое вступление НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне. Ее слова передает телеканал Digi24.

По мнению Ле Пен, без такого вмешательства конфликт может затянуться на десятилетия. Она призвала провести международную конференцию высокого уровня, чтобы обсудить возможные пути урегулирования, и заявила, что хотела бы лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в интервью телеканалу LCI Ле Пен заявила, что из-за финансовых проблем Франция больше не сможет помогать Украине.

В Кремле ранее говорили, что Россия не намерена становиться инициатором третьей мировой войны.