F6: мошенники начали предлагать россиянам пройти «предвыборный» опрос за приз

Россияне столкнулись с новыми мошенниками, которые предлагают пройти якобы предвыборный опрос за приз. Для регистрации на фальшивых сайтах пользователей просят авторизоваться через Telegram, что может привести к краже их данных. Об этом сообщили в IT-компании F6, передает РИА Новости.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября, и мошенники уже активизировались. Один из обнаруженных сайтов создан от имени несуществующей организации «Независимый центр социальных исследований» и обещает призы всем участникам опроса.
При попытке зарегистрироваться на сайте пользователям предлагают ввести имя и номер телефона, связанный с аккаунтом Telegram, а затем нажать кнопку для получения кода. Однако после этого ничего не происходит, и появляется сообщение об ошибке.
Специалисты F6 предполагают, что это может быть либо ошибка мошенников, либо попытка собрать данные пользователей для других преступных схем. Опасные сайты зарегистрированы в доменных зонах .help и .me, и их доступ был заблокирован на территории России.
Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут создать новые сайты. Чтобы защититься от таких мошенников, рекомендуется не переходить по ссылкам из недоверенных источников и не указывать личные данные на подозрительных ресурсах.