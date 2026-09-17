Эксперт рассказал, чем обернется «великий» топливный кризис для Запада

Глобальный топливный кризис может серьезно повлиять на экономику Европы, заявил заместитель директора МИЭП МГИМО Александр Фролов. Нехватка ресурсов заставит западные компании переводить капиталы в другие регионы, что приведет к снижению инвестиционной активности в ЕС, особенно в автопроме, который будет проигрывать китайским производителям. В Германии уже наблюдается снижение промышленного производства, что может привести к потере рабочих мест. Фролов также предупредил о возможных последствиях для США, включая рост цен на энергоносители и снижение конкурентоспособности промышленных предприятий.

Глобальный топливный кризис может вызвать серьезные экономические последствия для Европы, заявил заместитель директора МИЭП МГИМО Александр Фролов, передает «Абзац». По его словам, нехватка ресурсов приведет к тому, что западные компании начнут переводить свои капиталы в другие регионы.

Фролов подчеркнул, что в Европе ожидается снижение инвестиционной активности. Европейские компании будут все меньше вкладывать средства на территории Европейского Союза и активнее инвестировать за его пределами, в частности, в Китай. Эксперт также отметил, что европейская промышленность столкнется с возрастающим давлением, особенно местный автопром, который продолжит проигрывать китайским производителям.

Снижение индекса промышленного производства уже наблюдается в Германии и может привести к потере сотен тысяч рабочих мест. Фролов также предупредил о возможных последствиях для США, где могут вырасти цены на энергоносители и коммунальные платежи, а конкурентоспособность промышленных предприятий снизится из-за увеличения расходов на сырье и энергоносители.