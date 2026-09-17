ЦБ повысил курсы доллара, евро и юаня на 18 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 18 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали по сравнению с предыдущим значением. Доллар вырос на 34 копейки и составил 84,51 рубля. Евро подорожал на 37 копеек — до 97,50 рубля. Курс юаня увеличился на 3 копейки и достиг 12,58 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 18 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали по сравнению с предыдущим значением.

Доллар вырос на 34 копейки и составил 84,51 рубля. Евро подорожал на 37 копеек — до 97,50 рубля. Курс юаня увеличился на 3 копейки и достиг 12,58 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.