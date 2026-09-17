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А что в кино? «Сумерки», «Как Иван в сказку попал» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фэнтези мелодрама «Сумерки» (Россия). Главная вампирская сага XXI века снова на больших экранах. Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает к отцу в пасмурный городок Форкс и без памяти влюбляется в загадочного одноклассника. Позже она узнаёт, что её избранник происходит из семьи вампиров, и эта любовь навсегда меняет её жизнь.

Приключенческая фэнтези комедия «Как Иван в сказку попал» (Россия). Современный мальчик Иван не любит русские сказки и не верит в них, но однажды случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире сказок. Чтобы вернуться домой, ему предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить настоящий подвиг.

Комедийный боевик «Курьер» (Австралия, США, Великобритания). У элитного курьера Хэнка Мэлоуна есть всего три часа, чтобы доставить печень и спасти семилетнюю девочку, которой требуется срочная пересадка. Простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава преступной группировки решает любой ценой завладеть органом.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».