А что в кино? «Сумерки», «Как Иван в сказку попал» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Фэнтези мелодрама «Сумерки» (Россия). Главная вампирская сага XXI века снова на больших экранах. Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает к отцу в пасмурный городок Форкс и без памяти влюбляется в загадочного одноклассника. Позже она узнаёт, что её избранник происходит из семьи вампиров, и эта любовь навсегда меняет её жизнь.
Приключенческая фэнтези комедия «Как Иван в сказку попал» (Россия). Современный мальчик Иван не любит русские сказки и не верит в них, но однажды случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире сказок. Чтобы вернуться домой, ему предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить настоящий подвиг.
Комедийный боевик «Курьер» (Австралия, США, Великобритания). У элитного курьера Хэнка Мэлоуна есть всего три часа, чтобы доставить печень и спасти семилетнюю девочку, которой требуется срочная пересадка. Простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава преступной группировки решает любой ценой завладеть органом.
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