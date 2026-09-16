Зеленский признал невозможность победы в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBC News признал, что победы над Россией в текущем конфликте не будет. Информация появилась на сайте «Газета. ру». Глава Украины подчеркнул, что обе стороны уже понесли значительные человеческие потери, и настоящей победой станет прекращение боевых действий. «Для мира победа — это мир. Остановить эту войну. И это победа для человеческих жизней», — отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBC News признал, что победы над Россией в текущем конфликте не будет. Информация появилась на сайте «Газета. ру».

Глава Украины подчеркнул, что обе стороны уже понесли значительные человеческие потери, и настоящей победой станет прекращение боевых действий.

«Для мира победа — это мир. Остановить эту войну. И это победа для человеческих жизней», — отметил Зеленский.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский намерен вынести условия мирного соглашения с Россией, чтобы продлить свое пребывание у власти.