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Дубинский: Зеленский хочет сохранить власть через референдум о мирном соглашении
Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести условия мирного соглашения с Россией, чтобы продлить свое пребывание у власти. Об этом сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своих соцсетях, передает «Лента. ру». По словам нардепа, план украинского лидера заключается в проведении референдума, который позволит ему снять с себя ответственность за возможную капитуляцию Украины на условиях Кремля. Дубинский подчеркнул, что подобные действия Зеленского могут быть направлены на то, чтобы сохранить свою позицию, даже если это потребует подписания соглашения, невыгодного для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести условия мирного соглашения с Россией, чтобы продлить свое пребывание у власти. Об этом сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своих соцсетях, передает «Лента. ру».

По словам нардепа, план украинского лидера заключается в проведении референдума, который позволит ему снять с себя ответственность за возможную капитуляцию Украины на условиях Кремля.

Дубинский подчеркнул, что подобные действия Зеленского могут быть направлены на то, чтобы сохранить свою позицию, даже если это потребует подписания соглашения, невыгодного для Украины.