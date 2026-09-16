Восстановлено движение по наплавному мосту около села Троица в Рязанской области
Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ». Жителям Спасского округа пожелали безопасной дороги и легкой поездки. Напомним, переправу через Оку у Троицы закрывали по техническим причинам.
Движение по наплавному мосту около села Троица восстановлено. Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ».
Жителям Спасского округа пожелали безопасной дороги и легкой поездки.
Напомним, переправу через Оку у Троицы закрывали по техническим причинам.